Biesboschdag en Werkendamse historie: Hannie Visser weet alle tien antwoorden

1 uur geleden

Algemeen 140 keer gelezen

WERKENDAM • Tijdens de druilerige Biesboschdag was ook de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. met een stand aanwezig. Ondanks het slechte weer wisten velen de historische kraam te vinden. Een zestigtal bezoekers deed een poging om de historische vragen te beantwoorden. Hannie Visser wist alle tien antwoorden en ontvangt een gratis jaarlidmaatschap.

Vier mensen scoorden een negen. De antwoorden op de tien vragen waren als volgt: De Biesbosch ontstond zo’n 600 jaar geleden. Het Andries Visserhuis staat aan de Slikstraat en werd in 2000 in gebruik genomen. In het periodiek Effe Lùstere tekende Teus Verhoeven jarenlang het zoekplaatje.

De historische vereniging telt momenteel ongeveer 350 leden. Thomas Westerhout schreef de meeste boeken over deze omgeving. Kozakken Boys is opgericht in 1932, maar heette de eerste drie jaar Steeds Voorwaarts Werkendam (SVW). Het Wèrrekendams leesplangeske is bedacht door Teus Ippel. Het oudste voormalige gemeentehuis van Werkendam staat op Hoogstraat 35.

De vraag over Generaal Adriaan van Helden, de laatste bewoner van de Werkendamse Burcht, werd slechts door tien mensen goed beantwoord. Deze generaal werd niet in Werkendam of Sleeuwijk, maar op slot Loevestein begraven.

De Historische Vereniging mocht tijdens de Biesboschdag zeven nieuwe leden inschrijven en de verkoop van boeken en kaarten verliep naar grote tevredenheid.