Zwembad Bijtelskil sleept keurmerk Veilig en Schoon in de wacht

31 aug, 09:03

SLEEUWIJK • Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk heeft dit jaar voor het eerst het keurmerk Veilig en Schoon van stichting Zwembadkeur in de wacht gesleept. En dat is best bijzonder, want hiermee behoort Zwembad Bijtelskil tot het selecte gezelschap van 44 procent van de openbare zwembaden dat dit keurmerk heeft.

Maandagmiddag werd er een klein feestje gevierd op het zwembad en vond de uitreiking plaats. Alle Nederlandse zwembaden moeten voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar het keurmerk is een waarborg dat dit ook daadwerkelijk het geval is en dat de hygiëne en veiligheid in orde zijn.

Dit bevestigde Ellen Schripsema, van de Nationale Raad Zwemveiligheid, maandagmiddag tijdens de uitreiking van het keurmerk nog maar eens. “Het keurmerk Veilig en Schoon is eigenlijk een stempel dat je krijgt, van enorm goede kwaliteit op een breed gebied.”

De aanwezige wethouder Shah Sheikkariem had lovende woorden over voor het team van Zwembad Bijtelskil. “Als wethouder ben ik ontzettend trots op het behalen van het keurmerk. Dit is volledig jullie verdienste”, sprak hij het team toe. Ook prees Sheikkariem de inzet van het personeel tijdens de coronaperiode.

De uitreiking van het keurmerk werd door het personeel van Zwembad Bijtelskil gevierd met taart en een drankje.