Accordeonliefhebbers opgelet: accordeonbeurs op camping ‘De Hoge Waard’ in Andel

18 aug, 12:36

ANDEL • Accordeonliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Op zaterdag 10 september is er namelijk van 10.00 tot 16.00 uur een gezellige accordeonbeurs bij ‘Nelleke’s eten en drinken’ op camping ‘De Hoge Waard’ in Andel.

Op de beurs kan men op het gemak accordeons bekijken, uitproberen en luisteren naar mensen die het muziekinstrument bespelen. Het is verder mogelijk om tweedehands accordeons, trekzakjes, bladmuziek en cadeautjes te kopen. Ook kan men zijn of haar accordeon laten taxeren, ter verkoop aanbieden en is er een stemmer/restaurateur aanwezig. Tot slot is er de mogelijkheid om jezelf aan te melden voor een gratis accordeonles bij Deanne Raes.

De beurs is in de kantine van de camping, Hoge Maasdijk 61 in Andel, en men kan vóór de slagboom parkeren op een groot parkeerterrein. Parkeren en toegang tot de beurs zijn gratis. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met de organisatie, via 06-10915211 of 06-28230987.