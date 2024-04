Grote controle bedrijfspanden in Altena: illegale bewoning en illegaal vuurwerk aangetroffen

1 uur geleden

ALTENA • Bij een grote controle van bedrijfspanden in Altena is twaalf kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook bleek dat er op een aantal locaties sprake was van illegale bewoning.

De controle is dinsdag gedaan in verschillende kernen in gemeente Altena, waarbij zo’n 25 bedrijfspanden en locaties met opslagmogelijkheden - zoals loodsen en schuren - zijn bezocht. Op de meeste locaties is tijdens het bezoek niets aangetroffen.

Illegale bewoning en illegaal vuurwerk aangetroffen

De gemeente en politie zijn te spreken over de goede medewerking die is verleend door een groot aantal eigenaren en huurders van de panden.

Op een aantal locaties bleek sprake van illegale bewoning. Daarnaast is er op een locatie illegaal vuurwerk aangetroffen. Dit is door de politie in beslag genomen.

Acties in alle ‘Baronie-gemeenten’

De negen Baronie-gemeenten, waaronder Altena, werken bij deze acties actief samen binnen het Baronie Interventieteam (BIT). Dit doet het BIT samen met overheidspartners als politie, Douane, Belastingdienst en specialistische partners. Hierdoor is de slagkracht groter en kan er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen worden over een groter gebied.

Verdachte situatie, meld het (anoniem)

De aanleiding voor enkele controles waren meerdere meldingen. De samenwerkende partijen benadrukken om vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken altijd te melden bij de politie. Dit kan ook bij de gemeente via ondermijning@gemeentealtena.nl.

Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000, of via www.meldmisdaadanoniem.nl.