Man uit Giessen wordt veroordeeld na diefstal voor een miljoen euro aan veilingkarren

48 minuten geleden

GIESSEN • Voor de diefstal van 1084 veilingkarren van Royal FloraHolland in Honselersdijk zes jaar geleden, zijn twee mannen uit Giessen en Sliedrecht vrijdag door de Haagse rechtbank tot gevangenisstraffen veroordeeld. Ook moeten ze ieder tonnen schadevergoeding aan de veiling betalen. De schade bedroeg rond de miljoen euro.

In vijf maanden tijd brachten de twee in 2018 de in totaal ruim duizend karren naar een sloperij in Brabant, waar ze geld kregen voor het ‘oud’ ijzer. In de straffen die de rechtbank oplegde, werd er rekening gehouden met de onwenselijk lange duur van de vervolging.

Gijzeling bij wanbetaling

De 51-jarige transporteur Arno M. uit Giessen kreeg drie maanden cel, waarvan tweeënhalve maand voorwaardelijk en moet de schade aan de veiling betalen op straffe van een jaar gijzeling bij wanbetaling.

Sliedrechter Arie V. (62) kreeg een twee maanden cel, waarvan anderhalve maand voorwaardelijk. Ook hij moet vervangende hechtenis gaan uitzitten als hij niet over brug komt met een schadevergoeding.

In voorarrest uitgezeten

Het vonnis van de rechtbank luidde overeenkomstig de eisen die het OM had laten horen tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde celstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgezeten.