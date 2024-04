• De 16-jarige jongen uit Sleeuwijk is sinds december vermist.

Politie zoekt met sonar naar vermiste Yoran (16): deel Merwedebrug gesloten voor scheepvaart

SLEEUWIJK • Het scheepvaartverkeer kon donderdagochtend de Brabantse zijde van de Merwedebrug niet passeren. De politie zocht hier met een sonar naar Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk, die al bijna vier maanden vermist is.

De nieuwe zoekactie in het water heeft niet geleid tot de vondst van de vermiste jongen. Ook zijn er geen nieuwe aanwijzingen gevonden.

Al sinds december vermist

De 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt al sinds 24 december vermist. Hij is voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk, tussen 21.00 en 22.00 uur.

Alleen jas gevonden

Begin januari werd er een grote zoektocht georganiseerd met hulp van het burgerinitiatief Coördinatie Platform Vermissingen. Ongeveer 2500 mensen namen deel aan deze zoekactie, wat de grootste burgerzoekactie ooit in Nederland was. Toen werd er geen spoor van de jongen gevonden. Een dag eerder werd wel de jas van de vermiste Sleeuwijker gevonden in de Merwede bij Papendrecht.

Oproep om alert te blijven

Drie weken geleden hebben de ouders van Yoran opgeroepen om alert te blijven op mogelijke sporen van de jongen, aangezien er weer meer mensen op en aan het water te vinden zijn. Het zoekgebied is met name tussen Gorinchem richting Rotterdam en Gorinchem richting Biesbosch/Hollands Diep/Zeeland.

Sporen of tips?

Mensen die sporen vinden of tips hebben over de vermissing kunnen dit delen via de website van de politie.