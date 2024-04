Brandweer van Woudrichem krijgt nieuwe tankautospuit overhandigt

• De nieuwe tankautospuit van de brandweer in Woudrichem.

WOUDRICHEM • De brandweer van Woudrichem krijgt op maandag 8 april officieel een nieuwe brandweerwagen overhandigt door burgemeester Egbert Lichtenberg.

Het nieuwe voertuig, in brandweertermen een tankautospuit (TS) genoemd, staat vanaf begin dit jaar al in de kazerne. De afgelopen maanden is er volop getraind om vakbekwaam te worden en zijn de laatste technische snufjes ingebouwd.

Het team van Woudrichem is nu klaar voor inzetten met het voertuig. Vanaf het paasweekend zal deze wagen te zien zijn bij uitrukken en oefeningen in de omgeving. De overhandiging door burgemeester Lichtenberg is op maandag 8 april om 19.00 uur.

Extra personeel gezocht

De brandweer van Woudrichem kan ook nieuwe aanwas gebruiken. ‘Is hulpverlenen echt iets voor jou en ben je niet vies van aanpakken? Kom dan absoluut eens kijken op de wekelijkse oefenavond op maandagen vanaf 19.00 uur en ervaar of brandweervrijwilliger iets voor jou is’, zo roept men op.

Aanmelden voor een bezoek aan de wekelijkse oefenavond kan door te bellen naar postcommandant Bob Proper, bereikbaar op 06-34591335.