Auto botst tegen boom in tuin van woning in Babyloniënbroek

BABYLONIËNBROEK • In de vroege uren van zondagochtend heeft een automobilist de controle over zijn voertuig verloren en raakte gewond bij een ongeval in Babyloniënbroek. Het incident vond plaats rond 02.45 uur op de Broeksestraat.

De bestuurder raakte van de weg en botste tegen meerdere voortuinen, voordat hij tot stilstand kwam tegen een boom in de tuin van een woning. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

Zowel de brandweer, politie als ambulance werden gealarmeerd, evenals een traumahelikopter. Bij aankomst bleken de verwondingen niet dermate ernstig te zijn dat de traumahelikopter noodzakelijk was. Eén persoon is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar bloed is afgenomen.

Zoektocht naar tweede persoon

Er wordt vermoed dat er een tweede persoon in de auto aanwezig was, maar diens verblijfplaats is onbekend. De hulpdiensten hebben ook de nabijgelegen sloten doorzocht, maar dat heeft niets opgeleverd.

De bewoners van het huis hadden geluk dat er een boom stond; zonder deze was de kans groot dat de auto de woning zou zijn binnengereden.