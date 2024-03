• De rookwolk is in de wijde omgeving te zien.

Schuur en woonhuis gaan verloren bij grote brand aan Bruine Kilweg in Werkendam

do 14 mrt 2024, 14:59

WERKENDAM • In een schuur aan de Bruine Kilweg in Werkendam is donderdagmiddag rond 14.30 uur brand uitgebroken. Zowel de schuur als het aangrenzende woonhuis zijn bij de brand verloren gegaan.

Na het uitbreken van de brand, in een schuur van ongeveer 50 bij 100 meter, schaalde de brandweer al snel op naar ‘grote brand’. De brandweer probeert uitbreiding van het vuur naar een naastgelegen schuur te voorkomen en zal nog lange tijd aanwezig zijn voor bluswerkzaamheden.

Rook in wijde omgeving te zien

Door de forse brand waren er in de wijde omgeving rookpluimen te zien. "Heb je last van de rook? Sluit dan ramen en deuren en zet ventilatiesystemen uit", adviseert Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn.

Later meer.