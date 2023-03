28-jarige man uit Almkerk veroordeeld voor deelname aan criminele drugsorganisatie

vr 17 mrt. 2023, 14:11

ALMKERK • Een 28-jarige man uit Almkerk is veroordeeld voor deelname aan een criminele drugsorganisatie. Met hem zijn nog drie andere mannen en één vrouw veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot 4,5 jaar. Een vijfde man wordt wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie, maar wordt wel veroordeeld voor drugshandel.

Het zestal was van oktober 2019 tot februari 2021 met name actief in Leerdam en omgeving. De verdachten kwamen in beeld nadat de 39-jarige hoofdverdachte werd aangehouden. De politie had meerdere meldingen gekregen dat vanuit zijn woning in Leerdam drugs zou worden gedeald. Bij zijn aanhouding werden meerdere telefoons in beslag genomen, waarop onder andere belastende gesprekken met zijn medeverdachten stonden.

Aansturende rol

Ook vond de politie op deze zogenoemde ‘dealnummers’ gesprekken met afnemers van drugs. Hieruit kwam het beeld naar voren dat sprake was van een georganiseerde criminele organisatie die in drugs handelde. De hoofdverdachte, zijn 34-jarige zus uit Delft en de 28-jarige man uit Almkerk hadden een aansturende rol in het geheel. Bij de zus werd meer dan 130.000 euro contant geld gevonden.

Twee andere verdachten uit Leerdam en Culemborg brachten de drugs vooral rond en leverden aan de afnemers. Een man uit Amsterdam was betrokken bij de drugshandel, maar volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat hij onderdeel uitmaakte van de criminele organisatie. In tegenstelling tot de andere verdachten kwam hij niet voor in tapgesprekken, werd hij niet herkend door afnemers en was hij niet in beeld tijdens observaties door de politie.

Gevangenisstraffen

De officier van justitie eiste voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 6 jaar, maar daar gaat de rechtbank niet in mee omdat de rechtbank een kortere periode van drugshandel bewezen vindt. Gelet op zijn (leidende) rol in het geheel, het beïnvloeden van een getuige én witwassen vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 4,5 jaar passend. De rechtbank legt zijn zus een gevangenisstraf op van 2,5 jaar. Naast deelname aan een criminele organisatie wordt zij ook veroordeeld voor witwassen en bijstandsfraude (valsheid in geschrift).

De andere verdachten worden veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen variërend van 244 dagen tot 2 jaar. Daarnaast legt de rechtbank aan drie van hen ook een taakstraf op.