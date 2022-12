Update

Heimachine valt op loods in Werkendam: schade is enorm

do 8 dec 2022, 12:09

112 4.171 keer gelezen

WERKENDAM • Een heimachine is donderdagochtend omgevallen en heeft daarbij een gebouw geraakt. Dit gebeurde op het terrein van het bedrijf Van den Heuvel aan de Hulsenboschstraat in Werkendam.

De heimachine is op een zogenaamde spuitloods gevallen. Ten tijde van het ongeval bevonden zich meerdere personen in de hal en in de directe omgeving van de machine. Deze hebben zich tijdig in veiligheid kunnen brengen, zodat er geen persoonlijke ongevallen hebben plaatsgevonden.

De brandweer rukte groots uit om hulp te verlenen. De schade aan de machine en spuitloods is enorm.

Het bedrijf Van den Heuvel laat weten dat het ongeval gebeurde tijdens een keuring. “Tijdens de keuring van een machine, is de machine in een onstabiele situatie gekomen en voorover gekanteld waarbij de machine op de spuithal terechtkwam. Wij zijn enorm geschrokken door dit incident maar tegelijkertijd ook ontzettend opgelucht dat iedereen die hierbij betrokken was, ongedeerd is.”

Het bedrijf zegt alles in het werk te zullen stellen om dit ongeval uitvoerig te onderzoeken.