Verdachten van ongeregeldheden tijdens jaarwisseling in Altena worden vervolgd

ALTENA • Het Openbaar Ministerie heeft besloten zes verdachten die eerder dit jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het verstoren van de openbare orde tijdens de jaarwisseling 2021-2022 in Altena te vervolgen.

Zij krijgen daarnaast een gedragsaanwijzing opgelegd in de vorm van een gebiedsverbod. Een aantal andere betrokkenen ontvangt een bestuurlijke aanwijzing waarin hen eenzelfde gebiedsverbod wordt opgelegd op last van een dwangsom bij overtreding van die aanwijzing, of van artikel 2.1. van de APV, verbod op samenscholing en ongeregeldheden.

“Het Openbaar Ministerie, de gemeente en de politie doen dit om de jaarwisseling in Altena veiliger te laten verlopen voor hulpverleners en omwonenden, en om de schade voor de samenleving te beperken”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Gebiedsverbod, gesprekken en cameratoezicht

De betrokkenen mogen van 1 december 2022 tot 4 januari 2023 niet op, of rondom het kruispunt Witboomstraat – Van der Loostraat in Veen komen. Dat geldt ook voor voertuigen of goederen die op naam van de verdachten staan. Daarnaast riskeren de personen een dwangsom van 10.000 euro als zij zich in dezelfde periode gedragen op een manier die in strijd is met artikel 2.1 van de APV van Altena (verbod op samenscholing en ongeregeldheden). Ter ondersteuning van de handhaving van deze maatregelen wordt cameratoezicht ingesteld.

Gemeente en politie voeren de komende weken ook dertig gesprekken met (vooral) jongeren die niet verdacht worden van een strafbaar feit, maar die wel gelinkt worden aan de ongeregeldheden in december 2021 in Altena. Ook in de toekomst zal strafrechtelijke vervolging en/of het opleggen van bestuurlijke boetes de norm zijn.

Feestje voor iedereen

Burgemeester Egbert Lichtenberg laat namens de politie, het Openbaar Ministerie en de brandweer weten dat de jaarwisseling een feestje voor iedereen moet zijn. “We nodigen dan ook iedereen uit die een idee heeft om op een veilige manier een (stook)feestje te organiseren tijdens de jaarwisseling met de gemeente in gesprek te gaan. We staan open voor opties waar veel mensen plezier aan beleven en waarmee we de veiligheid van de hulpverleners en de inwoners kunnen borgen”, laat Lichtenberg weten.

“Diegenen die vinden dat zij met gevaar voor zichzelf en anderen een eigen feestje kunnen organiseren, hebben we dankzij de goede opsporingsmethodes in beeld. Een aantal van hen wordt nu vervolgd of krijgt een bestuurlijke aanwijzing. Daar waar mogelijk zal de gemeente ook de financiële schade verhalen”, besluit hij.