Brand in uienschuur Almkerk snel geblust

3 augustus 2019, 19:00

ALMKERK • Een brand in een schuur aan de Provincialeweg Zuid in Almkerk is zaterdagavond snel geblust door de brandweer uit Almkerk en Dussen.

De brand ontstond rond 17:30 uur in een schuur waar machines staan om uien te oogsten en te verwerken.

Het vuur is vermoedelijk ontstaan doordat een machine te warm is geworden.

In het asbestdak is een gat gebrand. Het is nog niet bekend of dat gevolgen heeft voor de omgeving.