Bram van Herk uit Groot-Ammers verrast met winst in 60ste Wielerronde van Lekkerkerk

1 uur geleden

LEKKERKERK • Belofterenner Bram van Herk uit Groot-Ammers heeft donderdag voor een verrassing gezorgd in de 60ste Wielerronde van Lekkerkerk. Hij won de wedstrijd voor eliterenners en beloften met een splijtende demarrage in de finale.

Marianne Vos sloeg een dubbelslag in de jubileumronde van Lekkerkerk op Hemelvaartsdag. De wereldtopper uit Borne won de tijdrit van 1800 meter en was de sterkste in het aansluitende criterium.

Nadat Marianne Vos zegevierde in de tijdrit voor Quinty Ton (Geldermalsen) en wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk (Woerden), zette zij het criterium van 60 kilometer naar haar hand. Ze sprong attent mee met de sterke Friezin Anneke Dijkstra. Het duo werkte goed samen en had snel een straatlengte voorsprong op het peloton. Het Lidl-Trek-duo Lucinda Brand en Ellen van Dijk, dat de slag gemist had, kon ondanks het hoge tempo dat beiden ontwikkelden, het gat niet meer dichten.

“Vos deed het meeste werk”, vertelde Dijkstra, die tweede werd. “We waren het snel eens zo lang mogelijk samen te werken. In de finale moest ik haar laten gaan.”





De winnares van de Zuiderzeeronde verzamelde de meeste punten voor de leidersprijs, die veelvraat Vos, die wel alle eerste premies pakte, haar wel gunde. “Ik ken Dijkstra’s kwaliteiten”, aldus Vos. “Toen zij vertrok, moest ik mee. In de finale had ik nog wat over en kon haar verslaan.”

Op de derde plaats eindigde Vera Tieleman (Nijmegen) van de Krimpenerwaardse vrouwenploeg MtD. Zij doet in grote wedstrijden niet onder voor de professionele elite vrouwen. Tieleman reed solo naar de voor haar gewenste podiumplek.

Wielertheater

Tijdens het uitverkochte Wielertheater in Amicitia, dat de avond voor de wielerronde plaatsvond, had Marianne Vos al aangekondigd voor de winst te gaan. Presentator Jan Dirk Stouten vroeg Vos en de ook aanwezige Annemiek van Vleuten het hemd van het lijf. De koers verliep zoals Van Vleuten verwachtte.

Drie oud-winnaars van de mannenwedstrijd vertelden over hun tactiek, waarmee zij hun medevluchters verrasten. Erik-Jan Kooiman, die in 2009 zegevierde, demarreerde anderhalve ronde voor het einde, terwijl de concurrentie zich opmaakte voor de eindsprint. Coen Otterspeer (2012) ondernam een kamikazeactie in de laatste bocht en sprintte naar de winst. Remco Schouten (2019) liet zijn enige overgebleven medevluchter het werk doen in de laatste ronde en klopte hem op de meet. Met het winnen van de wielerronde van Lekkerkerk was hun carrière geslaagd.





Voor Bram van Herk is de winst in deze iets ingekorte kermiskoers - een toeschouwer werd onwel en de komst van een ziekenwagen gaf een half uur oponthoud - wellicht het begin van een mooie wielercarrière. De 21-jarige Van Herk reed een bekeken koers. Door het hoge tempo was ontsnappen vrijwel onmogelijk.

‘Winst smaakt naar meer’

“Ik probeerde het acht ronden voor het einde in mijn eentje, maar zag snel in dat deze poging niet zou lukken”, vertelde Van Herk na zijn eerste zege ooit. “Ik voelde me goed en probeerde in de laatste ronden nogmaals. Nu kreeg ik Luc Schuurmans (Utrecht) mee. Samen konden we een flink gat slaan en om de zege strijden. Ik wist dat mijn clubgenoten van Jan van Arckel voor mij afstopten. Ik was al eerder tweede in Ossendrecht en derde in Schijndel, dus een keer winnen zat erin. En het smaakt naar meer. Ik hoop in de toekomst stappen te maken.”

Coen Vermeltfoort (Vlijmen) won de pelotonsspurt voor plek drie voor Raymond Kreder (Oudenbosch) en Roy Hoogendoorn (Boskoop).

De wielerdag startte met een amateurkoers van 50 kilometer, waarin enkele regionale renners zich van voren lieten zien. Glenn van Nierop (Wieringerwaard) soleerde naar de winst voor Menno van Capel (Noorden) en Tim van Lopik (Gorinchem). Oud-Polsbroekenaar Julian Vlasblom sprintte naar de vijfde plaats. Ando Overbeek (Schoonhoven) klasseerde zich als zesde en Stolker Remco Schellevis werd negende.