Christiaan van Rees tweede in derde etappe van de H4A

GROOT-AMMERS • Christiaan van Rees uit Groot-Ammers is tweede geworden in de derde etappe van het H4A Belofteweekend. De renner van Dutch Food Valley moest het in de massasprint afleggen tegen de ongenaakbare Belg Steffen de Schuytenaar (Lotto-DSTNY Devo), ook winnaar van het H4A eindklassement, de jongerentrui en het sprintklassement. Mathis Avondts (Parkhotel Valkenburg) finishte als derde

“Het is een mooi resultaat, ik kwam over hem heen, maar ik kwam twee centimeter tekort”, baalde Christiaan van Rees. De negentienjarige coureur uit Groot Ammers kijkt met een tevreden blik terug op het voorjaar. ‘’Mijn seizoenstart gaat beter dan ik had verwacht. Ik kan als eerstejaars belofte goed meekomen in de Holland-Cup, werd veertiende in de Omloop Rucphen, twintigste in de Arno Wallaard Memorial, de criteriums gaan goed, ik werd tweede in de Ronde van Gerven en vandaag weer tweede in de klassieker.”

De ambitieuze Christiaan van Rees kijkt alweer verder. DSM-Firmenich-PostNL Devo reed de klassieker in Zeeuws-Vlaanderen in combinatie met Dutch Food Valley. “Ik hoop net als Johan Dorussen vorig jaar ook de stap naar DSM te mogen maken.“