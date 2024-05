Wethouder Vat van Molenlanden onthult GSP-Onderwijs bord in Arkel

39 minuten geleden

Nieuws 121 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ARKEL • Wethouder Piet Vat van de gemeente Molenlanden heeft afgelopen vrijdag bij de Brede School de Lingewaard in Arkel het bordje ‘Deze school doet mee aan Groen Schoolplein Onderwijs’ onthuld.

Deze school is een van de elf scholen in de gemeente Molenlanden die deelnemen aan Groen Schoolplein Onderwijs en zij krijgen allen dit bordje. De bij het project betrokken Groencoaches waren op het groene schoolplein aanwezig en deden diverse workshops met de kinderen, zoals regulier onderhoud, slakkenrace, Land-Art en koken. Zo kreeg de wethouder een goed beeld wat GSP-Onderwijs behelst.

Bij de onthulling werd de wethouder door Clarine Hofstee (initiatiefneemster), de vijf leerlingen van de Leerlingenraad en Naoual Tajjiou (cluster directeur Giessenlanden O2A5) toegesproken. De wethouder kreeg ook bloemen en het bordje als cadeautje mee om op te hangen in het nieuwe gemeentehuis in Bleskensgraaf.

In de middag was een workshop met deelnemers van de diverse scholen, waarin onder andere de website www.GSP-Onderwijs.nl is gedemonstreerd en het effect van GSP-Onderwijs op leerlingen. Er is een zaadje gezaaid en allen vinden dat volgende schooljaren GSP-Onderwijs doorgang moet vinden.