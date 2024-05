Woning verliest deel van dak tijdens storm in Langerak

1 uur geleden

Nieuws 1.008 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LANGERAK • Bij een woning langs de Lekdijk bij Langerak is maandagmiddag een deel van het dak weggewaaid.

Even voor 14.00 uur raakte enkele dakplaten los, toen er een forse bui over het dorp trok. Enkele dakplaten vielen naar beneden en kwamen in de tuin van de woning terecht. Niemand raakte hierbij gewond.

Omdat er mogelijk sprake was dat er nog meer schade zou ontstaan, werd de brandweer gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, met onder meer een autoladder.

Met behulp van de autoladder zijn de nog resterende dakplaten vastgezet en is er geprobeerd het dak weer waterdicht te maken, in afwachting van definitief herstel.

Tekst: ZHZ Actueel