Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas Nederlands kampioen dammen

18 minuten geleden

Sport 78 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • De welpen David Vlot, Lucas Boer, Tommy T’hoen en Levi Ruiter van de Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas zijn Nederlands kampioen dammen geworden. Alle vier zijn ze lid van Damvereniging Alblasserdam.

Na een lange reis naar Julianadorp werd het Nederlands kampioenschap een hele spannend strijd. De eerste rondes werden gewonnen. Zo stonden ze eerste in het klassement. Tegen de school uit Hilversum speelden ze gelijk. Toen kwam de grootste concurrent: De Fakkel uit Goudriaan. Het was een spannende ronde, die de Groen van Prinsterer nipt won. Zo bleven ze aan de leiding in het klassement.

In ronde 8 moesten ze tegen De Bron uit Molenaargraaf, ook een spannende wedstrijd. Ze speelden gelijk. Daardoor naderde De Fakkel tot 1 punt in het klassement. De laatste twee rondes moesten gewonnen worden. De spanning was hoog. Maar het team was in topvorm en won de laatste ronden overtuigend.

En zo kon het Nederlands Kampioenschap gevierd worden.