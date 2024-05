Werkbezoek Nieuw Sociaal Contract aan Koninklijke IHC Kinderdijk

KINDERDIJK/NIEUW-LEKKERLAND • Het Europees campagneteam van NSC in Zuid Holland komt op vrijdag 31 mei naar Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland.

NSC-kandidaat Ronald de Bruin (afkomstig uit Nieuw-Lekkerland) is eerst in Kinderdijk voor een werkbezoek aan Koninklijke IHC. Daarna gaat hij met NSC leden naar Nieuw-Lekkerland om met burgers in gesprek te gaan op straat.

NSC hecht belang aan economische groei en het creëren van banen in de regio, wat weer bijdraagt aan bestaanszekerheid, een speerpunt van NSC. Volgens NSC zijn gerichte investeringen in onderzoek en innovatie essentieel om de Europese concurrentiepositie te versterken.

Daarnaast is NSC zeer kritisch op China dat met overmatige staatssteun Nederlandse bedrijven probeert over te nemen of te beconcurreren. Om 13.00 uur zal NSC starten met flyeren in winkelcentrum de Kleyburg, gelegen aan de Adriaan Heynisstraat in Nieuw-Lekkerland.