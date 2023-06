Jill Leeuwis straalt op haar eerste wedstrijd rhönradturnen

NIEUWPOORT • Jill Leeuwis, Fleur Brandwijk en Hilde van Tienhoven van gymnastiekvereniging Salto hebben zaterdag 27 mei meegedaan aan de districtswedstrijd Rhönradturnen in Krimpen aan de IJssel.

Jill is het nieuwste lid van Salto en met net twee maanden training behaalde zij een tweede plaatst in niveau 10 met een puntentotaal van 26.9 op drie disciplines. Hilde en Fleur werden tweede en zesde in niveau 8.