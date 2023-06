Simply Green pakt zege in Halsteren

HALSTEREN • Simply Green heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. In de vijfde nationale wedstrijd van het seizoen in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO was Laurens van Vuurens met het groene gevaarte met afstand de beste.

In Halsteren plaatsten zes tractoren zich voor de finale. In de finalerun reikte Simply Green tot maar liefst 107.27 meter. Dat was ruim voor Great Experience (99.67 meter) en Erik Peeters (98.84 meter).

Red Dream (Bleskensgraaf) was ook aanwezig, maar kon niet starten door problemen met de turbo.

NK-tussenstand na vijf van de dertien wedstrijden: 1. Secret of the Valley, 91 punten; 2. Simply Green, 82 punten; 3. Erik Peeters, 75 punten; 12. Red Dream, 31 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 10 juni in Stroe.