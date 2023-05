Jens van den Dool wint in Hoogerheide en wordt tweede in districtskampioenschap

36 minuten geleden

Sport 165 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • Jan van Arckel-renner Jens van den Dool won zondag de Ronde van Hoogerheide.

De Hoogbloklander ontsnapte reeds na drie ronden met Witten Anthonise en soleerde uiteindelijk naar de overwinning.

Een dag later werd Jens van den Dool in Hardinxveld-Giessendam tweede in het districtskampioenschap, 26 seconden achter winnaar Nick van der Meer.