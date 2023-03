Vedo kansloos onderuit tegen koploper Erasmus

30 minuten geleden

Sport 85 keer gelezen

HOORNAAR • De volleybalsters van Vedo hebben in het afgelopen weekend met 4-0 verloren van koploper Erasmus uit Rotterdam.

De eerste set werd nog sterk begonnen, met goed veldspel werd zelfs een 9-8 voorsprong genomen. Het dwong Erasmus tot een vroege time out. Langzaam maar zeker nam Erasmus het initiatief over en zo ging de set met 22-25 naar Erasmus.

De tweede set begon rommelig aan de Hoornaarse kant en Erasmus gaf de vroeg verkregen voorsprong in deze set niet meer uit handen: 19-25. In de derde set wisselde Erasmus van spelverdeler en daardoor werden ze sterker. Het werd 13-25 voor de Rotterdamse ploeg. In de vierde set lukte er niet veel meer aan de Hoornaarse kant. Het werd 8-25 en daardoor 4-0 voor Erasmus.