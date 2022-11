Thijs Wemmers 29e in Vestingcross Hulst

ma 28 nov 2022, 09:31

HULST/REGIO • Jan van Arckel-junior Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf is zondag als 29-ste geëindigd in de UCI World Cup Vestingcross in Hulst.

Zijn ploeggenoot Bram Janssen (Lexmond) kwam als 39-ste over de meet.

Bij de nieuwelingen was er op een zware parcours een tiende plaats voor Rick Versloot uit Hardinxveld-Giessendam.