Bles2032 zoekt energie-ambassadeurs voor het verduurzamen van woningen in Bleskensgraaf

31 minuten geleden

Nieuws 114 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Het dorpsteam van Bles2032 is op zoek naar energie-ambassadeurs, die inwoners kunnen helpen in het verduurzamen van hun woning en welke stappen zij hiervoor kunnen zetten.

Bles2032 verwijst naar het jaar 2032, waarin Bleskensgraaf aardgasvrij wil zijn. Dit doen de ongeveer 35 inwoners van het dorpsteam onder de naam Bles2032.

Om het speerpunt van het verduurzamen van woningen te realiseren, is Bles2032 op zoek naar energie-ambassadeurs die goed kunnen communiceren en vooral goed luisteren naar de wensen van inwoners. Het gaat daarbij om mensen met enige technische affiniteit op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van woningen.

Belangstellenden krijgen een opleiding aangeboden als dat nodig is. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jan Boele via 06-16221757 of janboele@outlook.com.