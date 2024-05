Geslaagde feestweek voor Langerak en Nieuwpoort: Oranjevereniging bedankt twee bestuursleden

NIEUWPOORT • Inmiddels is de feesttent weer afgebroken. Maar de inwoners van Langerak, Nieuwpoort en omgeving hebben kunnen genieten van een geslaagde feestweek, die bijna twee weken duurde.

Er werden in en rond de feesttent op het Hooft activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Er was ook een drukbezochte seniorenmiddag in de Vijverhof.

Twee bestuursleden die aftreden

Tijdens koningsdag klonken bij de aubade emotionele speeches en werden bestuursleden Aart den Hartog en Jopie Jerphanion in het zonnetje gezet. Zij treden in januari, tijdens de ledenvergadering, af als voorzitter en penningmeester en zullen het bestuur verlaten.

Voorzitter Aart den Hartog heeft zich 35 jaar ingezet als bestuurslid voor Oranjevereniging Oranjegetrouw. Penningmeester Jopie Jerphanion deed dit 17 jaar. Reden genoeg om ze in het zonnetje te zetten. Speciaal voor dit gebeuren heeft muziekvereniging Kunst Na Arbeid een nummer ingestudeerd ‘Atje voor de Sfeer’. Dit speelden zij en de tekst werd aangepast naar ‘Aartje voor de sfeer’ en ‘Jopie voor de sfeer’.

Verder stond koningsdag in het teken van het volleybaltoernooi bij de feesttent. Hier deden 32 teams aan mee.

Rijen hongerige bezoekers

Op woensdag werd er een oranjeborrel rondom de feesttent georganiseerd. Mede met dank aan de gunstige weersomstandigheden en enthousiaste ondernemers was dit evenement een succes. Rondom de feesttent hadden zich diverse foodtrucks verzameld. Al snelde vormden zich rijen hongerige bezoekers, er werd gezellig gekletst en een Aperol Spritz genuttigd. Het was tenslotte een ‘oranjeborrel’.

Op donderdagavond, tijdens de ‘Frans Duitse avond’, kwamen bezoekers verkleed in Franse en/of Duitse kledij. Frans Duijts verzorgde een prachtig optreden.

Vrijdagavond 3 mei was de laatste feestavond. De laatste munten werden opgemaakt, nog een laatste keer een meter bier en een broodje hamburger.