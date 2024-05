Klankbordgroep en Werkgroep L2 zegt Nee: ‘Online enquête over windturbines in Molenlanden bleek een wassen neus’

56 minuten geleden

Nieuws windmolens 328 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BRANDWIJK-MOLENAARSGRAAF • De online enquête over de zoeklocaties om windturbines in Molenlanden en Gorinchem te plaatsen bood geen kans om de mening van de inwoners van Alblasserwaard goed weer te geven. Dat stellen Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf en Werkgroep L2 zegt Nee in een brief aan de gemeenteraad van Molenlanden.

‘De enquête over zo’n belangrijk onderwerp als de plaatsing van gigantische windturbines in de Alblasserwaard, met zeer grote gevolgen voor de gezondheid, milieu en veiligheid in het kader van burgerparticipatie, is een wassen neus gebleken’, vatten de leden samen.

De toelichting van het onderzoeksbureau dat de enquête uitvoerde, op 22 april, maakte het er volgens de inzenders van de brief alleen maar erger op. ‘De presentatie was tenenkrommend. Daarna namen de zorgen vanuit de klankbordgroepen van de verschillende zoekgebieden nog verder toe.’

‘Nee zeggen tegen windturbines kon niet’

Kritiek hebben de klankbordgroep en de werkgroep bijvoorbeeld om de opzet, waardoor geen algemeen ‘nee’ gezegd kon worden tegen de plaatsing van windturbines. ‘De invullers werden gedwongen om de windmolens te verdelen over de verschillende locaties. Anders kon je niet verder in de enquête.’

Ook kon iedere deelnemer voor elk zoekgebied de voorkeur aangeven. ‘Dit is van wezenlijk belang voor het wegen van de antwoorden. Het is zeer waarschijnlijk dat een persoon buiten het zoekgebied minder moeite heeft met de plaatsing, terwijl iemand die op korte afstand woont overlast zal gaan ervaren.’

‘Inwoners waren uitgesloten van deelname’

Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf en Werkgroep L2 zegt Nee stellen daarnaast dat een aantal inwoners uitgesloten was van deelname. ‘Verschillende inwoners hebben (tijdig) een papieren versie aangevraagd. Tijdens de bijeenkomst op 22 april, maar ook uit eigen ervaring, blijkt dat de aanvragers deze niet hebben ontvangen of pas na sluiting van de enquête.’

Zij zijn daarom van mening dat de enquête aan alle kanten rammelde. ‘Er kunnen geen conclusies uit worden getrokken, laat staan dat van burgerparticipatie kan worden gesproken.’

Om over deze punten het gesprek aan te gaan, nodigt Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf en Werkgroep L2 zegt Nee de raadsleden uit voor een bijeenkomst in Molenaarsgraaf op 23 mei. Wethouder Jan Lock heeft al beloofd dat hij komt.