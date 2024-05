met video en foto’s

Drukbezochte Dodenherdenking in Molenaarsgraaf: Engelse neven omgekomen bemanningslid bommenwerper leggen bloemen

1 uur geleden

MOLENAARSGRAAF • Vele inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk namen zaterdagavond deel aan de Dodenherdenking.

Na een bijeenkomst in de hervormde kerk van Molenaarsgraaf gingen de aanwezigen naar de begraafplaats achter de kerk. Daar werden verschillende kranzen en bloemen gelegd.

Bijzonder was dat drie broers uit Engeland, neven van één van de bemanningsleden van de Lancaster die in de Tweede Wereldoorlog in Brandwijk neerstortte, voor de eerste keer bij de herdenking aanwezig waren.

Hun oom, Raymond Keating, ligt begraven in één van de oorlogsgraven op de Molenaarsgraafse laatste rustplaats. De broers legden bloemen bij het graf.

Ook de familie Niesert, die in de oorlog ondergedoken was aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk, waren dit jaar bij de Dodenherdenking.