AkzoNobel wil verffabriek in Groot-Ammers sluiten: 68 banen op de tocht

GROOT-AMMERS • AkzoNobel wil zijn verffabriek in Groot-Ammers sluiten. Dit gebeurt in een operatie om de efficiency van zijn productie te vergroten. Dat meldt de Telegraaf.

Met het opdoeken van de fabriek zouden 68 banen zijn gemoeid.

Behalve de fabriek in Zuid-Holland sluiten ook productielocaties in het Ierse Cork en in het Zambiaanse Lusaka. In totaal verdwijnen door de operatie 120 banen.

In gesprek met de ondernemingsraad

Topman Greg Poux-Guillaume liet eerder al weten een herstructurering voor te bereiden, maar vertelde toen nog niet welke locaties daardoor getroffen zouden worden. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat de directie nu in gesprek met zijn ondernemingsraad, waarna meer duidelijk zal worden met betrekking tot het lot van de medewerkers in Groot-Ammers, aldus de Telegraaf.

In de fabriek in Groot-Ammers worden decoratieve verven voor in huis gemaakt. AkzoNobel heeft in Nederland ook fabrieken in Ammerzoden, Wapenveld en Sassenheim.

Bij AkzoNobel werken in totaal ruim 32.000 mensen, waaronder zo’n 2400 in Nederland.