Staaroperatie aan twee ogen op één dag in Beatrixziekenhuis Gorinchem

23 minuten geleden

GORINCHEM • Op één dag aan beide ogen een staaroperatie laten doen. Dat kan in het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Het Rivas Beatrixziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze manier van opereren aanbiedt.

Veilig volgens ziekenhuis

Staar is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door veroudering. Hierdoor kun je minder goed zien. Voorheen werden patiënten die aan beide ogen staar hadden, eerst aan het ene oog geholpen en een paar weken later aan het andere oog. Tegenwoordig kunnen patiënten op één dag aan beide ogen worden geopereerd. Volgens het ziekenhuis is dit veilig en biedt deze aanpak veel voordelen voor zowel de patiënt als de zorg.

Voordelen

Het ziekenhuis meldt in een persbericht dat een dubbele staaroperatie net zo veilig is als twee afzonderlijke operaties. Als voordelen noemt het ziekenhuis:

• Patiënten komen nu één keer voor een consult

• Patiënten komen één keer voor een operatie

• Patiënten komen één keer voor een nacontrole.

Sneller hersteld

Door beide operaties in één keer te doen hebben patiënten maar drie ziekenhuisbezoeken in plaats van vijf. “Dat is misschien wel de grootste winst voor de patiënt”, vertelt oogarts Gertjan Hoddenbach. “Een ander groot voordeel is dat de patiënt sneller hersteld is en niet rondloopt met een groot verschil in zicht in de periode tussen de operaties. Ten slotte hoeft de wijkverpleging ook minder vaak langs te komen om te druppelen en verminderen we de uitstoot van CO2.”

Logistieke uitdaging

Het komt bijna nooit voor dat er een infectie optreedt in beide ogen. Hoddenbach: “Maar om die kans klein te houden, behandelen we de ogen als twee losse operaties die vlak na elkaar plaatsvinden. We voeren de operaties dus uit alsof het twee verschillende patiënten zijn. Daarnaast moeten de instrumenten, het afdekmateriaal en de medicijnen van een andere levering of fabrikant komen om de kans op infecties nog verder te minimaliseren. Ook gelden er strenge sterilisatie-eisen. Dit is logistiek een uitdaging en niet eenvoudig, maar ook dit is gelukt, dankzij de inzet van onze operatieassistenten.”

Uitzonderingen

Niet iedere patiënt komt in aanmerking voor de dubbele staaroperatie. Zo mag de patiënt geen andere oogafwijkingen hebben die een vertraagd herstel in hand kunnen werken.