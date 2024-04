Zes ton extra nodig voor herinrichting Dam en Schotdeuren in Arkel

ARKEL • Het budget dat de gemeente Molenlanden had gereserveerd voor de herinrichting van de Dam en Schotdeuren in Arkel blijkt niet groot genoeg te zijn. Er is 6 ton extra nodig.

In de begroting van 2024 had de gemeente bijna 1,2 miljoen euro gereserveerd. Daar moet dus geld bij.

Netbeheerders en provincie

Rond de Dam en Schotdeuren worden dit jaar werkzaamheden uitgevoerd door de netbeheerders en de provincie Zuid Holland. Een deel van het werk is gedaan, een ander deel nog niet. In aansluiting op deze werkzaamheden zal de gemeenten Molenlanden de weg herinrichten.

Nieuwe fundatie

Dat het gereserveerde bedrag niet voldoende is, komt onder andere door nieuwe eisen van het Waterschap Rivierenland. Een andere reden is dat netbeheerders, bij het vervangen van leidingen en kabels, in de fundatie van de weg hebben gegraven. Hierdoor moet de gemeente nu de hele fundatie afgraven en opnieuw aanbrengen.

Hemelwaterriool

Momenteel is de gemeente bezig met de voorbereidingen. Het gehele traject van de Raadhuisstoep tot aan de Rijksstraatwegbrug wordt vernieuwd en duurzaam en veilig ingericht voor de komende dertig jaar. Door de werkzaamheden van de netbeheerders moet het hemelwaterriool worden vervangen. Dit was niet meegenomen in het oorspronkelijke plan. De kosten hiervan zijn 300.000 euro. De hoogte van dit bedrag komt mede door de eisen van het waterschap. De kosten worden betaald uit de rioolbudgetten.

Snelheid remmen

Verder moet de gemeente snelheidsremmende maatregelen nemen en 16 extra parkeervakken maken. Ook wil de gemeente het traject voorzien van groen en zoveel mogelijk duurzaam inrichten. Daarnaast vraagt de complexiteit van dit project om extra toezicht en omgevingsmanagement. Tot slot speelt de kostenstijging (20 tot 30 procent) van de materialen een aanzienlijke rol, als gevolg van de opgelopen inflatie.

Overlast bewoners

Door de werkzaamheden van de netbeheerders is de weg in slechte staat. De zetting van de sleuven is nu al zichtbaar in het wegdek. Omdat er op de Dam en aan de Schotdeuren veel oude- en trillinggevoelige woningen staan, is dit extra vervelend. Bovendien hebben de bewoners al langere tijd overlast door alle werkzaamheden. De gemeente wil het werk daarom op korte termijn aanbesteden. Burgemeester en wethouders zullen bij de Zomernota van dit jaar een uitbreiding van het investeringsbudget aanvragen bij de gemeenteraad.