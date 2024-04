Nieuw plan voor twee windturbines: één in Gorinchem-Noord, één net over de gemeentegrens in Molenlanden

1 uur geleden

Nieuws windmolens windmolens 863 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • Twee nieuwe windturbines plaatsen, waarvan één in Gorinchem-Noord en één net over de grens met Molenlanden: dat stelt Renewable Factory voor.

Het bedrijf uit Schoonhoven houdt zich bezig met de ontwikkeling van windenergieprojecten. ‘Wij werken in Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden de mogelijkheden langs de A27 uit’, schrijft Renewable Factory in een brief aan de raad van Gorcum.

Na het vaststellen van zes zoeklocaties in Gorinchem en Molenlanden heeft het bedrijf nader onderzoek gedaan naar de plaatsing van windturbines in Gorinchem-Noord. ‘Wij zien hier kans voor één windturbine in Gorinchem en één net over de grens in Molenlanden.’

‘Afstand tot gasleiding mag kleiner zijn’

De twee plekken waar de windturbines zouden komen, vallen buiten de dichtstbijzijnde zoeklocatie S.

Volgens Renewable Factory komt dat omdat onderzoeksbureau Arcades, dat de zes zoeklocaties vastlegde, ervan uitging dat er een afstand van 240 meter tot de gasleiding verplicht was. ‘In werkelijkheid kan deze afstand afhankelijk van de omstandigheden veel kleiner zijn.’

Financieel uitvoerbaar

De plaatsing van twee windturbines, mede gezien de geringe afstand tot het aansluitpunt in Arkel, is volgens Renewable Factory financieel uitvoerbaar.’

Het Schoonhovense bedrijf heeft de omgeving per brief al op de hoogte gebracht. ‘Een groot deel hebben wij al persoonlijk gesproken.’ Renewable Factory vraagt aan de gemeenteraden om een afspraak om deze plannen verder toe te lichten.

Initiatief sluit aan bij belofte raad Gorinchem

Het initiatief zou aansluiten bij de belofte van de Gorcumse raad om te onderzoeken of op Groote Haar, naast de al geplande twee windturbines, nog één of twee extra windturbines mogelijk zijn. Het onderzoek daarnaar loopt.

“Alle mogelijke opstellingsvarianten worden momenteel verkend”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of aanpassing van de bestaande hoogspanningslijn extra mogelijkheden biedt. In het raadsvoorstel dat vóór de zomer voorligt, worden de resultaten van de verkenning gedeeld.”