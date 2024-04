Verbouwing gemeentehuis in Leerdam gaat door, ondanks verhitte discussie over opgelopen kosten

VIJFHEERENLANDEN • Het gemeentehuis in Leerdam gaat op de schop en wordt definitief hét gemeentehuis voor de gemeente Vijfheerenlanden. Dat heeft de gemeenteraad vorige week donderdag besloten. Vanzelf ging dat niet. Bijna drie uur werd er gediscussieerd over de kosten van het project en er was een motie van afkeuring tegen wethouder Ton van Maanen vanwege het gevoerde proces.

Die laatste motie kreeg geen meerderheid, enkel de raadsleden van de VVD, ChristenUnie en D66 stemden voor (11 voor, 20 tegen). Het leidde tot wat chagrijn bij de overige partijen die vonden dat een dergelijke motie ‘niet nodig’ en ‘jammer’ was. Toch was het tekenend voor de discussie die over het onderwerp werd gevoerd. Die was bij vlagen namelijk zeer fel.

Kosten hoger dan verwacht

Het grootste struikelpunt voor een aantal partijen zijn de kosten die er bij het gehele project komen kijken. De verbouwing zelf kost ruim 26 miljoen euro, maar jaarlijks worden er ook een slordige drieënhalf miljoen euro exploitatiekosten verwacht. “En dat is zon zeven ton meer dan de oorspronkelijke prognose”, aldus D66-raadslid Jaap Breur.

Die overschrijding zit hem voor een deel in de kostenpost ‘groot onderhoud’. Die bedraagt 270.000 euro en was oorspronkelijk niet opgenomen in de begroting. Breur suggereerde dat Van Maanen dit expres heeft achtergehouden, iets wat de wethouder stelling ontkende.

Breur krijg met name bijval van de ChristenUnie en de VVD. Zo stelde Hanneke van der Leun (VVD) dat de wethouder tekort is geschoten in zijn plicht om de raad te informeren over de gang van zaken, ondanks dat er vanuit de raad meerdere keren vragen zijn gesteld.

‘Hebben we nog wel een keus?’

Ook coalitiepartij CDA worstelde met de kwestie. “Hebben we eigenlijk nog wel een keus?”, vroeg fractievoorzitter Marieke van der Spek zich hardop af. De grote meerderheid concludeerde dat die er eigenlijk inderdaad niet was. Teruggaan naar de tekentafel zou immers weer extra kosten met zich meebrengen en zou leiden tot een vertraging.

Ieder kwartaal een update

Wel deed de partij een dringende oproep aan het college om de raad in het vervolg op vast momenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de verbouwing. Middels een motie, die op grote steun in de raad kon rekenen, riep men het college op om ieder kwartaal een update te geven en om tegenvaller of een (dreigende) overschrijding van 25.000 euro de raad direct te informeren.

Meerdere raadsleden benoemden het jammer te vinden dat men er juist op dit onderwerp niet in was geslaagd om een unaniem besluit te nemen. Toch gaat het (sterk verbouwde) gemeentehuis in Leerdam er dus komen.

Planning

Naar verwachting start men met verbouwen in het eerste kwartaal van 2025. Daarom worden de medewerkers vanaf eind 2024 in de gemeentehuizen in Vianen en Meerkerk, en twee locaties in Meerkerk en Leerdam gehuisvest. Met de verbouwing van het gemeentehuis in Leerdam ontstaat er voldoende ruimte voor de ambtenaren om in één gemeentehuis te werken. De gemeente hoopt begin 2027 haar intrede in het verbouwde gemeentehuis Leerdam te nemen.