Arkelse plantjesmarkt brengt 700 euro op voor Stichting Nimba

ARKEL • De plantjesmarkt van Natuurtuin De Punt in Arkel heeft zaterdag 700 euro opgebracht voor de Stichting Nimba. Nimba verzorgt onderwijs voor gehandicapte kinderen in Guinee (West-Afrika).

Wilma Abspoel van Natuurtuin De Punt vertelt: “Het is opmerkelijk dat er ieder jaar meer belangstelling is voor natuurlijk tuinieren, zonder gif, met natuurlijk gegroeide planten voor vlinders en bijen. Veel mensen vroegen ons om advies voor een natuurlijkvriendelijke inrichting van de tuin. We delen graag onze ervaringen met bijna dertig jaar Natuurtuin.”



• Wilma Abspoel in haar natuurtuin. - Anne Marie Hoekstra

Nog meer plantjes

Ondanks regen- en hagelbuien was het de hele marktdag gezellig druk en vonden veel plantjes een nieuwe tuin. Abspoel: “Voor wie zaterdag verhinderd was: niet getreurd! Er komen nog veel meer plantjes uit de tuin in de komende weken. Mensen kunnen die op woensdag of zaterdag meenemen. Ook blijft de tuin open op woensdag en zaterdag.”

Oprichtster Nimba

Marijke Clabbers, oprichtster van Stichting Nimba, was blij verrast door het bedrag van 700 euro. De Punt steunt de stichting al meer dan 25 jaar met jaarlijkse donaties, vooral uit de verkoop van planten en zaden uit de Natuurtuin.