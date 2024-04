Veertien inwoners Vijfheerenlanden krijgen koninklijke onderscheiding tijdens Lintjesregen

VIJFHEERENLANDEN • Maar liefst veertien inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden zijn vanmorgen tijdens de Lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Vanaf vandaag mogen 12 van hen, onder wie twee echtparen, zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Het derde echtpaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Al deze inwoners hebben door hun toewijding, passie en liefde voor de gemeenschap een onuitwisbare indruk achtergelaten. Burgemeester Sjors Fröhlich reikte hen de onderscheiding vrijdagmorgen uit in het Van der Valk hotel in Vianen. Een overzicht van de gedecoreerden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cor Broerse (74, Leerdam)

Heeft met zijn vrijwilligerswerk bij verschillende verzorgingshuizen zoals Lingesteyn en Huis ter Leede laten zien dat het leveren van zorg en ondersteuning op maat een diepgaand verschil kan maken in het leven van ouderen.

Ook voor stichting de Zonnebloem en Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt was hij van betekenis. Zijn fijne persoonlijkheid, trouwe dienst en jarenlange onzelfzuchtige toewijding aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de meest kwetsbaren in onze samenleving leverde hem een Koninklijke onderscheiding op.

Ab Donga (69, Leerdam)

Is al sinds 1990 actief als vrijwilliger en heeft met zijn inzet voor voetbalvereniging LRC en het Glaspark in Leerdam bewezen dat de combinatie van visie, vastberadenheid en gemeenschapszin de sleutel is tot het creëren van duurzame verandering.

Zijn inspanningen hebben niet alleen bijgedragen aan de fysieke gezondheid van onze jeugd en volwassenen, maar hebben ook een onmiskenbare impact gehad op de sociale cohesie binnen Leerdam. Zijn inzet illustreert prachtig hoe sport en recreatie als katalysatoren kunnen dienen voor gemeenschapsontwikkeling.

Renda Exaltus-van Kuilenburg (52, Leerdam)

Heeft bewezen dat doorzettingsvermogen en een hart voor de gemeenschap hand in hand gaan. Haar jarenlange vrijwillige inzet is heel divers. Zo was zij collectant voor Alzheimer Nederland, het Reumafonds, de Hersenstichting en de Nierstichting. Gastvrouw bij de glasblazerij, het glasmuseum en de VVV Tussen Lek & Linge. Ook voor de EHBO, Hartstichting Nu, de Protestantse gemeente Leerdam en buurttoezicht heeft zij vrijwilligerswerk gedaan.

En ook haar werk als taalmaatje mag ook niet onbenoemd blijven. Haar vermogen om te organiseren, te motiveren en voorop te lopen in gemeenschapsdienst, heeft haar tot een onmisbare kracht in de regio gemaakt.

Marjan Jakobs-van Klei (58, Leerdam)

Heeft met haar toewijding aan bewegingsactiviteiten voor alle leeftijden een lichtend voorbeeld gesteld voor de kracht van fysieke activiteit en sociale interactie. Haar vrijwilligerswerk begon al in haar tienerjaren en varieert van het organiseren van sportevenementen en het geven van bewegingslessen tot persoonlijke aandacht voor het mentaal en fysiek welzijn van ouderen.

Zo geeft zij bijvoorbeeld ook lessen in valpreventie. Haar passie en energie zijn een inspiratie voor iedereen die streeft naar een actieve samenleving.

Francien Jansen-Wammes (88, Hagestein)

Heeft met haar meer dan vijftig jaar lange toewijding aan de parochie van de Heilige Petrus en Paulus kerk in Everdingen en haar bijdragen aan lokale vrijwilligersinitiatieven bewezen dat de geest van gemeenschapsdienst in vele vormen komt. Haar diepe geloof om te dienen en haar veelzijdigheid hebben haar in 2010 een pauselijke onderscheiding opgeleverd en nu ook een Koninklijke onderscheiding.

Corrie Klever-Kraaijkamp (86, Vianen)

Toont met haar bijdrage aan de zorg voor ouderen in Hof van Batenstein in Vianen, inmiddels 20 jaar lang, een onwrikbare toewijding aan het welzijn van haar medemens. Haar zachte maar krachtige aanpak in vrijwilligerswerk heeft een diepe indruk achtergelaten op degenen die het geluk hebben gehad met haar samen te werken.

Gerda Suiskind-van Kekem (73, Vianen)

Haar vermogen om mensen met beperkingen onvergetelijke (reis)ervaringen te bieden, benadrukt haar diepe empathie en vastberadenheid om iedereen binnen de gemeenschap te betrekken en gelijkwaardig te behandelen.

Het unieke pad van mevrouw Suiskind, gekenmerkt door onder andere haar pioniersrol als trouwambtenaar, oprichter en coördinator van Fietsmaatjes Vijfheerenlanden en haar invloedrijke positie binnen de Adviesraad Sociaal Domein, illustreert haar veelzijdige bijdragen aan onze samenleving.

Sjors de Wit (71, Ameide)

Staat bekend om zijn jarenlange inzet op het gebied van geschiedenisbehoud voor de Historische Vereniging. Daarnaast illustreren zijn activiteiten voor de muziekcommissie bij het Zederiks Christelijk mannenkoor, de ledenadministratie voor de Sionkerk in Ameide en afval opruimen als de Lekprikker, de impact die één persoon kan hebben op een gemeenschap. Zijn veelzijdige vrijwilligerswerk heeft Ameide en Tienhoven aan de Lek verrijkt en laat een blijvende erfenis na voor degenen die volgen.

Wim van Barneveld (77) en Herma van Barneveld-Nieuwenhuizen (74, Vianen)

Onderscheiden zich als een veelzijdig echtpaar. Beiden hebben zij verschillende vrijwillige functies bekleed. De heer Van Barneveld onder andere als gemeenteraadslid, bij Stichting Welzijn Vianen en als schuldhulpmaatje. Ook mevrouw Van Barneveld was nauw betrokken bij Welzijn Vianen. Hun pragmatische insteek en onvermoeibare inzet voor het welzijn van met name ouderen kenmerkt hun aanpak. Samen vormen zij een onverslaanbaar team wiens bijdragen onze gemeenschap enorm hebben verrijkt.

Koos de Launaij (71) en Tiny de Launaij-de Blok (67, Vianen)

hebben samen een reis van dienstbaarheid afgelegd, die elk aspect van gemeenschapsleven raakt, van culturele tot sociale initiatieven. Hun gezamenlijke werk binnen verschillende organisaties zoals Oldtimerdag Vianen, Stichting Amaliastein en Interkerkelijk Koor Inspiration heeft de fundamenten gelegd voor toekomstige generaties om op voort te bouwen. Als mede oprichters van ‘Lichtjes in de Duisternis’ bieden zij vanaf 2010 een veilige plek om te gedenken en te rouwen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dennis van der Kraats (50) en Mariska van der Kraats-de Laat (48, Nieuwland)

Hebben een buitengewone bijdrage geleverd aan de nationale veiligheid en het welzijn van veteranen door het oprichten van het Veteranen Search Team. Hun toewijding aan dit nobele doel heeft niet alleen bijgedragen aan de gemeenschap, maar ook aan het land als geheel. Hun vermogen om mensen te mobiliseren, te inspireren en te leiden heeft het Veteranen Search Team getransformeerd tot een cruciaal onderdeel van de nationale respons op vermiste personen.

Elk van bovengenoemde individuen vertegenwoordigt het beste van Vijfheerenlanden. Hun belangeloze inzet voor de gemeenschap maakt ons trots dat we ook dit jaar zoveel bijzondere mensen een Koninklijke onderscheiding mochten uitreiken.