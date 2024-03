• Winnifred Bouwman in de bibliotheek in Nieuw-Lekkerland.

Winnifred Bouwman neemt na 33 jaar afscheid van de bibliotheek in Nieuw-Lekkerland

do 28 mrt 2024, 09:07

NIEUW-LEKKERLAND • Voor groot en klein was Winnifred Bouwman hét aanspreekpunt in de Lekkerlandse bibliotheek. Na 33 jaar gaat deze bibliothecaris genieten van zijn pensioen.

Aan zijn zachte g-accent is nog te horen dat Winnifred Bouwman (65) geboren en opgegroeid is in het Limburgse mijnstadje Brunssum, maar in feite voelt hij zich al jarenlang prima op zijn plek in zijn huidige woonplaats Gouderak en op zijn werk in Molenlanden.

Tilburg en Voorburg

Nadat Winnifred de meao doorlopen had, volgde hij de opleiding tot bibliothecaris aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie te Tilburg. Helaas werd er in die tijd door de overheid flink bezuinigd, zodat er weinig vacatures waren en Winnifred enige tijd als administratief medewerker bij diverse bedrijven aan de slag ging. Gelukkig keerde het tij. De bibliotheek in Voorburg ging het uitleensysteem automatiseren en Winnifred kon er komen werken als invoermedewerker. Tot hij in 1990 door het gemeentebestuur van Nieuw-Lekkerland als bibliothecaris werd aangenomen.

Alleroudste gemeentehuis

“In mijn begintijd werkte ik in het alleroudste gemeentehuis aan de Lekdijk, dat ooit een bejaardentehuis is geweest”, vertelt Winnifred. “Ik was een ambtenaar, in dienst van de gemeente. Pas in 2008 ging de bibliotheek op in een stichting en in 2014 fuseerden we opnieuw en werd de naam: Bibliotheek AanZet. Algauw verhuisden we naar het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein, tot in 2009 alle ambtenaren weggingen naar Bleskensgraaf en wij in een leeg pand overbleven.”

“In 2011 moesten ook wij weg, omdat het gebouw van onder tot boven gestript werd. We konden tijdelijk terecht in een noodcontainer op het plein. ‘We zitten in een keet’, zeiden we gekscherend tegen elkaar. Er waren heel smalle gangetjes, maar het lukte ons – samen met de vrijwilligers – alle boeken mee te nemen. Na een maand of tien keerden we terug naar het gebouw, dat sindsdien Het Carillon genoemd wordt en waar ook basisschool De Tuimelaar in zit.”

Veel veranderingen

Er is veel veranderd in de bibliotheekwereld. Er kwam selfservice, zodat bezoekers zelf hun boeken kunnen lenen of inleveren. De bibliotheek is nog meer een ontmoetingsplek geworden en een plaats om de bezoeker te helpen op taal- en digitaal gebied. In Nieuw-Lekkerland zijn er onder andere een taalcafé, een handwerkcafé en een digitaal inloopspreekuur.

In Molenlanden wordt gewerkt met drie vaste medewerkers werkzaam in zeven bibliotheken, met elk een eigen team en totaal 107 vrijwilligers. Winnifreds werk bestaat uit het maken van roosters, het aansturen van vrijwilligers, het bijhouden van de collectie en het organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld met de kinderboekenweek. Hij is vooral een vraagbaak voor zowel klanten als collega’s.

Lezen en fietsen

Dit alles is verleden tijd nu Winnifred met pensioen gaat. Hij zal de contacten met bezoekers en collega’s missen, maar krijgt alle tijd om te lezen (historische verhalen en thrillers) en samen met zijn partner Annita te fietsen (zij hebben onder andere in Canada en Nieuw Zeeland gefietst op hun trekking fiets).

“Vanaf het begin werkte ik met veel plezier in Nieuw-Lekkerland”, vertelt Winnifred. “Fijn vond ik het altijd om iemand te kunnen helpen, zodat die persoon met een tevreden gevoel naar huis kon gaan. Al snel leerde ik dat de vragen en behoeftes naar bepaalde boeken in een dorp of stad verschillend zijn. Molenlanden is geen Dordrecht. Na zoveel jaar is het leuk dat mensen vroeger als zevenjarige in de bibliotheek kwamen en nu met hun eigen kinderen.”

Na 33 jaar is Winnifred een bekend figuur in het dorp. Glimlachend vertelt hij: “Pas was ik in de supermarkt en hoorde ik opeens een kind roepen: Hé mam, daar loopt de meneer van de bieb!”

Janny den Besten