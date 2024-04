met korte video’s

Koninklijke onderscheiding voor tien inwoners van Molenlanden

vr 26 apr 2024, 12:16

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers heeft vrijdag aan tien inwoners van de gemeente Molenlanden een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden in De Til in Giessenburg.

Gerard Groenenberg uit Arkel

Gerard Groenenberg is vrijwilliger bij de Gorinchemse voetbalvereniging S.V.W.. Hier heeft hij diverse rollen vervult waaronder: organisator van het jeugdkamp Zeist, jeugdcoach en jeugdwedstrijdsecretaris. Ook was hij secretaris en voorzitter van het jeugdbestuur en penningmeester en secretaris binnen het bestuur. Daarnaast was hij vicevoorzitter en voorzitter binnen het hoofdbestuur. En is hij lid van diverse commissies binnen de voetbalvereniging.

Daarnaast is hij oprichter van het Leon Pellikaanzaalvoetbal toernooi en organisator van het Rob den Uijl-memorial jeugdtoernooi. En hij was archivaris. Ook is Gerard de oprichter en redacteur van het verenigingsblad “Het Streepje” en de “Mollenburgkoerier”.

Gerard zet zich ook in als vrijwilliger bij de Hengel Sportvereniging (HSV) Gorinchem als penningmeester en secretaris.

Verder was hij vrijwilliger bij het Gorinchems Museum als lid van de beheercommissie.

Tot slot was hij penningmeester van het initiatief ‘De Open Tafel’ te Gorinchem.

Gerard Groenenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim van der Heiden uit Streefkerk

Wim van der Heiden was bestuurslid van scholengemeenschap Driestar College te Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Streefkerk. Hier vervulde hij diverse rollen, waaronder ouderling, assessor, wijkouderling en scriba.

Verder is Wim medeoprichter en voorzitter van Stichting Mentorproject Molenlanden.

Sinds juni 2022 biedt hij samen met zijn gezin onderdak aan vijf Oekraïense vluchtelingen.

Wim van der Heiden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Teuni Bos-Vink uit Giessenburg

Teuni Bos-Vink is vrijwilliger bij de Maranathakerk, de gereformeerde kerk in Giessenburg. Ze bezoekt ouderen en ondersteunt bij diverse activiteiten. Ook was zij preekvoorziener bij de kerk en onderhield ze de contacten met de gastpredikanten.

Teuni is ook vrijwilliger bij Het Vakantiebureau, onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. En zet zij zich in als vrijwilliger bij De Groene Wei in Giessenburg, onderdeel van De Lange Wei.

Tot slot was zij vrijwilliger bij het Bannehof in Gorinchem, onderdeel van Rivas Zorggroep.

Teuni Bos-Vink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arie de Koning uit Arkel

Arie de Koning is al jaren actief lid en vrijwilliger bij hengelsportvereniging ‘Het Stekelbaarsje’ in Arkel. Hij onderhoudt het groen rondom de visputten en verdiepte zich in de waterkwaliteit van de visvijver en in visstand beheer. Ook organiseerde Arie in 1998 het Nederlands Kampioenschap zoetwatervissen in het Merwedekanaal en jaarlijks het jeugdvissen voor basisschoolkinderen. Daarnaast was hij voorzitter en schrijver van het clubblad en de nieuwsbrief. Hij onderhield contacten met andere verenigingen, federaties en de gemeente.

Door Arie zijn inzet heeft Gemeente Molenlanden de invalidesteiger bij het clubhuis vernieuwd.

Arie de Koning is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Martin de Jong uit Goudriaan

Martin de Jong is vanaf 1983 organist en pianist bij de Ichthuskerk in Alblasserdam. Hij begeleidt de erediensten, de rouw- en trouwdiensten en andere bijeenkomsten. Daarnaast begeleidt hij ook kerkdiensten in Nieuw-Lekkerland en Goudriaan.

Sinds 1998 is Martin eigenaar van het muziekproductiebedrijf Maat in Muziek. Hij is professioneel koordirigent en hij componeert liederen met vrijwel uitsluitend zelfgeschreven teksten. Ook geeft hij zijn eigen bladmuziek uit en arrangeert hij bestaande muziek.

Martin de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ria Damsteegt-Kooijman uit Nieuw-Lekkerland

Ria Damsteegt-Kooijman is medeoprichter van de Bibliotheek in Nieuw-Lekkerland. Ze was lid van de beheercommissie en ondersteunde in de bibliotheek. Ook is zij vrijwilliger bij de gereformeerde kerk in Nieuw-Lekkerland. Zij is daar ouderling en scriba. Ze beheerde lange tijd de kerkelijke bibliotheek en zorgde voor het preekrooster.

Ria is sinds 2000 ook vrijwilliger bij Kerkklokradio. Zij start onder andere de kerkuitzendingen en is presentator en technicus van het wekelijkse verzoekplatenprogramma “Muziek en Bezinning”. Ook helpt ze als vrijwilliger bij de kringloopwinkel GAiN in Nieuw-Lekkerland.

Tot slot zette Ria zich in bij de Stichting Philadelphia Zorg, locatie Wilgenborgh in Papendrecht.

Ria Damsteegt-Kooijman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wil Funk uit Schelluinen

Wil Funk was voorzitter van de medische staf van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, waar hij ook 21 jaar werkte als gynaecoloog. Daarvoor werkte hij ook een aantal jaar als tropenarts in Kameroen.

Wil is voorzitter van de Stichting Concerten en Evenementen Alblasserwaard en Land van Heusden en Altena. En hij is medeorganisator van de jaarlijkse uitvoering van de Matthëus Passion in de Grote Kerk in Gorinchem. Ook is hij penningmeester en organisator van de Stichting Gorcum Educatie en medeoprichter en voorzitter van de Stichting Leergang voor Ouderen Gorinchem (LVOG).

Verder organiseerde hij acht benefietconcerten voor de Stichting ALS Nederland. En hij deed daar zelf ook aan mee als musicus.

Tot slot was hij ook actief lid en bestuurslid van de Lionsclub Alblasserwaard.

Wil Funk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Caroline Vreugdenhil uit Noordeloos

Caroline Vreugdenhil is vrijwilliger bij Ontmoetingskerk Noordeloos. Ze vervulde daar diverse rollen. Onder andere van wijkouderling, ouderling-scriba en tegenwoordig als diaken. Ook is zij commissielid van de commissie Bouwplaats en de jaarmarktcommissie.

Caroline was voorzitter van Gymnastiek Vereniging Noordeloos. Ze organiseerde onder andere lessen en wedstrijden.

Daarnaast was ze ook vrijwilliger bij de School met de Bijbel in Noordeloos. Hier was zij penningmeester van de oudercommissie en organiseerde daar diverse activiteiten.

Verder was Caroline secretaris van de A.A. de Haan Stichting. Deze stichting verleent financiële steun aan maatschappelijke initiatieven.

En ze was vrijwilliger bij het team Alpe d’HuZes Noordeloos. Ze leverde een grote bijdrage in de organisatie, coördinatie en fundraising voor het team.

Jaarlijks collecteert Caroline voor Amnesty International.

Tot slot is zij bestuurslid-secretaris van de Energie Coöperatie Molenlanden en vrijwilliger bij het dorpshuis Noorderhuis in Noordeloos.

Caroline Vreugdenhil is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dick de Kock uit Nieuw-Lekkerland

Dick de Kock is voorzitter van de Lekkerlandse Biljartclub en is actief als wedstrijdsecretaris en bezoekt de zieke leden.

Ook was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dick begeleidde de fusie van de Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland met de Woningstichting Lek en Waard Wonen en de latere fusie met de Woningstichting Beter Wonen Streefkerk.

Verder is hij voorzitter van de Huurdersstichting ‘Langs de Lek’. Deze stichting behartigt de huurdersbelangen bij de woningbouwcorporatie Stichting Lek en Waard Wonen.

Tot slot is Dick voorzitter van de Bewonerscommissie Middelande te Nieuw-Lekkerland.

Dick de Kock is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan de Hoop uit Giessenburg

Jan de Hoop is penningmeester van de Stichting Platform Gehandicapten Zedje. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Oranjebrigade Giessenburg. En hij is presentator tijdens de jaarlijkse wielerronden, triathlon en de fietscross.

Ook vervulde hij als vrijwilliger diverse rollen bij de voetbalvereniging Peursum in Giessenburg.

Bij zwembad De Doetse Kom in Giessenburg was Jan penningmeester, lid van de bouwcommissie en ondersteunde hij bij verschillende activiteiten.

Tot slot was hij bestuurslid van de Oranjevereniging Giessenburg. Hij organiseerde activiteiten op Koninginnedag en tijdens de feestweek in Giessenburg.

Jan de Hoop is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2024.