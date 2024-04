Illegaal jachtterrein in Ameide ontdekt: eigenaren fokten er beschermde diersoorten om op te jagen

1 uur geleden

AMEIDE • Een terrein in Ameide, volledig ingericht voor illegaal jagen. Compleet met een forse hoeveelheid beschermde diersoorten die de eigenaren hier fokten en gevangen hielden. Dat kwam deze week aan het licht aan de Broekseweg in Ameide.

De ontdekking was het resultaat van een grote controle naar illegale jachtpraktijken.

Bij de dieren ging het onder meer om wilde eenden, kraaien, kauwen, fazanten en eksters. Hiervan is het bezit, verhandelen en vervoeren bij wet verboden volgens de Wet Natuurbescherming.

Vangkooien voor katten en vossen

Ook stonden er meerdere vangkooien , bedoeld voor het vangen van kraaiachtigen, katten en vossen, zonder dat de eigenaren een geldige ontheffing hadden.

‘Deze kooien worden ingezet om wilde dieren te vangen met als doel ze te doden’, meldt de gemeente Vijfheerenlanden. ‘Dit is ook in strijd is met de wetgeving.’

Gefokt voor de jacht

In de schuren op het perceel werden grote hoeveelheden wilde eenden gefokt voor vermoedelijk jachtdoeleinden. Eendeneieren werden uit broedkorven geraapt, uitgebroed in diverse broedmachines en vervolgens opgefokt.

De jonge eendjes werden vrijgelaten op verschillende vijvers op het terrein, met als doel hen te laten opgroeien tot prooien voor de jacht.

De politie heeft alle in gevangenschap aangetroffen dieren, karkassen, broedmachines en vangkooien in beslag genomen en onderzoekt de zaak verder.

Integrale controles



De gemeente Vijfheerenlanden voert regelmatig integrale controles uit. Er wordt dan onder meer gekeken naar milieuvoorschriften, bedrijfsvoorraad, brandveiligheid en elektriciteitsgebruik.



Met integrale controles wil de gemeente een veilig en eerlijk handelsklimaat waarborgen en potentiële gevaarlijke of criminele situaties voorkomen.