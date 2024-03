fotoreportage

Historische modeshow één van hoogtepunten jubileum Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos

ma 25 mrt 2024, 07:51

NOORDELOOS • De kleding van vroeger, geshowd alsof het net in de winkel gekocht was: de modeshow van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos viel zaterdag zeer in de smaak.

Het was daarmee één van de hoogtepunten van de viering van het veertigjarig jubileum van de vereniging. In het Noorderhuis te Noordeloos kwamen honderden belangstellenden langs voor een gevarieerd programma, met naast de modeshow onder meer een genealogiehoek, de vertoning van historische films en foto’s en oud-Hollandse spelletjes.