WEA Deltaland in Groot-Ammers viert opening nieuwe pand aan de Transportweg

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • De verhuizing van de vestiging van WEA Deltaland in Groot-Ammers vond al op 31 maart plaats, maar door drukte is het nog niet van een officiële opening gekomen. Die komt er nu alsnog. Op 11 mei wordt het accountants- en advieskantoor aan de Transportweg 1a in Groot-Ammers officieel geopend.

Herbert Boer is op dit moment een van de eigenaren van het accountantskantoor dat zich richt op het mkb en de agrarische sector. “We richten ons vooral op lokale ondernemers en doen dat vanuit zeven vestigingen”, legt Herbert uit. “Ons oude kantoor in Groot-Ammers was niet meer van deze tijd. Het was verouderd en we zaten er al dertig jaar. Toen de kans zich voordeed om een nieuw, zo veel mogelijk klimaatneutraal kantoorpand te bouwen aan de Transportweg, hebben we die dan ook direct gegrepen. En zijn we trots op het resultaat.”

Drukke aprilmaand

De reden dat de opening en de sleuteloverdracht niet korter op elkaar liggen, is vooral praktisch van aard. “We wilden eerst even goed gesetteld zijn”, lacht Herbert. “April is voor ons bovendien altijd een drukke maand, omdat we dan veel btw-administraties verwerken en de laatste aangiftes van 2021 moeten dan worden ingediend. En door de feestdagen vielen er al een aantal dagen tussenuit.”

Ontmoeting

Herbert benadrukt dat de opening vooral in het teken zal staan van ontmoeting. “We zijn een lokaal accountantskantoor en proberen dat mee te nemen in onze uitstraling. We proberen dicht bij de mensen te staan en een fijne werkomgeving te creëren. Want een prettige werkomgeving draagt bij aan het werkgeluk en daar hebben onze klanten profijt van. Onze klanten moeten zich bij ons thuis voelen. Cijfers worden vaak gelijkgesteld met een koud en zakelijk karakter, maar wij vinden juist de aandacht voor de mens belangrijk. Ook in de toekomst kunnen we in dit pand onze klanten heel goed bedienen, verder groeien en onze huidige en nieuwe collega’s, waar we naar op zoek zijn, een fijne werkplek bieden. Daarom moet de opening in het teken staan van het ontmoeten van elkaar, want ‘gewoon persoonlijk’ is niet voor niets het uitgangspunt voor WEA Deltaland.”

