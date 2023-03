Eerste grutto-ei van Nederland gevonden in Streefkerk

za 25 mrt. 2023, 09:42

STREEFKERK • Het eerste grutto-ei van Nederland is op donderdag gevonden in Streefkerk.

De vinder, Anthonie Heijkoop, vond het ei rond 17.17 uur, en meldde het om 18.25 uur. “Ik liep op het perceel om de greppelplasdras te controleren, en toen vond ik dit vroege ei.”

Honderden boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden doen, samen met tientallen vrijwilligers, aan enige vorm van weidevogelbeheer. Alleen bemesten met ruige stalmest, een rustperiode aanhouden of een plasdras aanleggen (een vochtige weide, waar weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur dol op zijn). Inmiddels ligt het aantal plasdraslocaties in het gebied boven de 150, waarbij een mozaïek wordt nagestreefd met ander beheer, zoals kruidenrijk beheer.

“Vrij uniek is dat de greppelplasdras bij Anthonie wordt gerealiseerd via een waterinfiltratiesysteem”, vertelt Marcel Benschop van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. “Daarbij wordt de grondwaterstand via drains verhoogd. Het betreft een pilot van LIFE-IP All4Biodiversity, waarbij diverse partijen samenwerken om de biodiversiteit rondom de Donkse Laagten te versterken.”