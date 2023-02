Aktiviteiten voor kinderen in Museum Nieuwpoort bij ‘Schatten van de vuilnisbelt’

ma 27 feb 2023, 13:12

NIEUWPOORT • Tot en met 13 mei kun je met je kinderen in Museum Nieuwpoort de tentoonstelling ‘Schatten van de Vuilnisbelt’ bezoeken. De tentoonstelling laat een selectie van de vondsten zien die in Groot-Ammers zijn gevonden bij de opgraving in 2015 op de hoek Graafland, Molenkade en Kerkstraat. Ook is er een prachtig catalogus gemaakt waarin de vondsten zijn beschreven.

Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een quiz en een boekje met verwerkingsopdrachten waarmee zij aan de slag kunnen.

Kinderen kunnen op de prachtige maquette aanwijzen waar zij op dat moment staan en welke andere gebouwen zij herkennen in Nieuwpoort. In het museum zijn meerdere filmpjes te zien over de Oude Hollandse Waterlinie en ze kunnen met de periscoop een kijkje nemen in de sluis onder het stadhuis. In de luisterstoelen kunnen ze het verhaal van Adriaan en de Oude Hollandse Waterlinie beluisteren.