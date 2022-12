Woonruimte gezocht in Noordeloos voor familie uit Oekraïne

di 6 dec 2022, 10:09

Algemeen 214 keer gelezen

NOORDELOOS • ‘Noordeloos helpt Oekraïne’ is op zoek naar tijdelijke woonruimte in Noordeloos voor een familie die bestaat uit drie volwassenen en twee kinderen. Het betreft een vader, moeder en dochter met haar twee kinderen.

Zij verblijven al geruime tijd met veel plezier in de pastorie van de Christelijk Gereformeerde kerk in het dorp, maar die wordt binnenkort weer bewoond in verband met de komst van een nieuwe dominee. Om die reden zoekt Noordeloos helpt Oekraïne een of twee verschillende woonruimtes. Er is een eventuele vergoeding mogelijk. De woonruimte is waarschijnlijk nodig vanaf februari.

Mensen die kunnen helpen, kunnen contact opnemen met noordelooshelptoekraine@gmail.com of Arinda Verbaan via 06-38365657.