Vogeltentoonstelling in Groot-Ammers kan niet doorgaan

di 29 nov 2022, 11:34

GROOT-AMMERS • Na twee coronajaren gooit de vogelgriep een geplande vogeltentoonstelling van De Edelzanger in Groot-Ammers in de war.

“Helaas door de vogelgriepuitbraak in Stolwijk zitten wij in het gebied waar je geen vogels mag vervoeren en hebben we het besluit genomen om te cancelen”, meldt Huibert van der Graaf. De tentoonstelling zou komend weekend plaatsvinden, maar wordt nu een jaar uitgesteld tot vrijdag 1 december en zaterdag 2 december 2023.

Tijdens de tentoonstelling wordt aan publiek getoond wat de leden van de vereniging gekweekt hebben en ze showen de vogels voor de keurmeesters die de vogels beoordelen en punten toekennen. De Edelzanger heeft de meest bijzondere streektentoonstelling en dat biedt qua verscheidenheid van de hoeveelheid soorten vogels ook een lust voor het oog.