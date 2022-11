Mattias en Coriene Verhoef uit Brandwijk winnen de Frits Kool Stimuleringsprijs

ma 28 nov 2022, 08:11

Algemeen 237 keer gelezen

GOUDRIAAN/BRANDWIJK • Mattias en Coriene Verhoef uit Brandwijk zijn de winnaars geworden van de Frits Kool Stimuleringsprijs. Afgelopen zaterdag was de uitreiking in Goudriaan.

Zij hebben de prijs gekregen vanwege hun inzet voor het terugdringen van stikstof emissie, het boeren met een hoger grondwaterpeil, het beperken van de bodemdaling, de omschakeling naar biologische landbouw en de benutting van natuurgrasland.

Zij volgen daarin het voorbeeld van Frits Kool, de naamgever van de prijs, die jarenlang voorzitter is geweest van de WAV, de werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Sinds zijn overlijden in 2017 wordt zijn gedachtengoed levend gehouden met een tweejaarlijkse prijs.

Frits was een pionier van een duurzame landbouw, een landbouw die in evenwicht is met de natuur. Frits vond dat de verantwoordelijkheid voor behoud van biodiversiteit en weidevogels in de streek moest liggen en was een van de oprichters van Den Hâneker. Hij was een bruggenbouwer die uitkwam voor zijn eigen mening, maar ook in gesprek bleef met boeren, burgers en bestuurders die er anders over dachten.

Dit jaar was de voor de prijs ingestelde commissie unaniem van mening dat deze dit jaar naar een pionier uit onze streek moet gaan die op zijn melkveebedrijf zoekt naar een nieuwe balans met natuur en milieu. Dan gaat het over het terugdringen van stikstof emissie, het boeren met een hoger grondwaterpeil, het beperken van de bodemdaling, de omschakeling naar biologische landbouw en de benutting van natuurgrasland. Dat doen onze prijswinnaars op inspirerende wijze vanuit een persoonlijke overtuiging. In 2022 is de prijs daarom toegekend aan Mattias en Coriene Verhoef, woonachtig en werkzaam in Brandwijk.