Molenlanden wil op 250 adressen regenwater ontkoppelen van riool

wo 23 nov 2022, 08:57

Algemeen 338 keer gelezen

MOLENLANDEN • Om het overbelaste rioolstelsel in delen van Molenlanden te ontlasten, wil de gemeente op ongeveer 250 adressen het regenwater laten ontkoppelen van het riool.

Er zijn zeven strengen waar de problemen met het overbelaste riool het grootst zijn. Met de hulp van een extern bureau wil de gemeente Molenlanden onderzoeken op welke adressen in die gebieden het regenwater in het riool verdwijnt. Het gaat om zo’n 1250 adressen, waarbij de gemeente verwacht dat op ongeveer 250 adressen regenwater is aangesloten op het riool.

De inwoners die een aansluiting hebben op het riool, krijgen een brief waarin ze verzocht worden om het regenwater af te koppelen. Met foto’s zal worden duidelijk gemaakt waar de ontkoppeling gemaakt moet worden. Inwoners hebben zes maanden de tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

De gemeente verwacht dat het onderzoek naar de adressen waar regenwater nu nog in het riool verdwijnt, ongeveer drie maanden zal duren.