Gebedssamenkomst van Keerpunt Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Keerpunt (interkerkelijke samenwerking Nieuw-Lekkerland) organiseert op zaterdag 8 oktober van 19.00 tot 20.00 uur weer een gebedssamenkomst.

Deze keer wordt die gehouden in de bijzaal van de Maranathakerk, Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland. Het thema van dit biduur is: ‘Gods gemeente zijn we met elkaar’.

“We willen vol enthousiasme met onze activiteiten bezig zijn in het nieuwe seizoen, maar weten ook dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van God”, aldus de organisatoren.