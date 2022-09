Zes goedkopere woningen van circa 245.000 euro in woningbouwplan Klimaatdijk Streefkerk

STREEFKERK • Zes goedkopere huizen van ongeveer 245.000 euro vrij op naam, naast 34 duurdere woningen van 420.000 tot meer dan 1.000.000 euro; het Molenlandse college wil dat mogelijk maken in woningbouwproject Klimaatdijk Streefkerk.

Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad. De partijen spraken in april vorig jaar de wens uit dat er ook goedkopere woningen in het nieuwbouwproject opgenomen zouden worden. De 36 geplande onderkomens viel alle in de duurdere prijsklassen.

Het college ging met de vraag terug naar de projectontwikkelaar, Blokland Bouwpartners. Het bedrijf stond open voor deze aanpassing, zo schrijven burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief. ‘De ontwikkelaar ziet het zelfs als een verrijking van het programma.’

Waterkering

Tegelijkertijd was er de uitdaging om dit te realiseren op een locatie die duur is om te ontwikkelen, gezien het feit dat het gaat om bouwen op en in een primaire waterkering. Uitbreiding van het aantal woningen vormt volgens de projectontwikkelaar de oplossing. ‘Als er in plaats van 36 maximaal veertig woningen worden toegestaan, kan de ontwikkelaar het plan inclusief betaalbare woningen realiseren.’

Het probleem is dat het bestemmingsplan maximaal 36 woningen toelaat. Het college streeft er nu naar om toch de ruimte te bieden voor de optie van veertig woningen te gaan, waarbij zes huizen circa 245.000 euro vrij op naam gaan kosten. ‘We hebben ruimte gegeven om het plan bestaande uit veertig wooneenheden verder uit te werken.’

Vertraging

Aanpassing van het bestemmingsplan kost tijd. Om dat te ondervangen dient de ontwikkelaar wat betreft het college een aanvraag in voor 36 woningen. ‘De aanpassing van het plan tot veertig woningen zal parallel of na vergunningverlening van de 36 woningen door de ontwikkelaar worden aangevraagd. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk maar met een omgevingsvergunning voor 36 woningen loopt de start van de bouw in ieder geval geen vertraging op.’