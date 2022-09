Zuid-Holland heeft minste groene stroom per inwoner

1 uur geleden

Algemeen 103 keer gelezen

REGIO • In Zuid-Holland kan per inwoner 0,54 kilowatt (kW) aan groene stroom worden opgewekt. Daarmee scoort de provincie het laagst van heel Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, dat het opgestelde vermogen van windmolens en zonnepanelen (op land en daken) deelde door het aantal inwoners per provincie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

De cijfers zeggen niet zozeer iets over het aantal windmolens en zonnepanelen in Zuid-Holland, maar enkel in verhouding tot het aantal inwoners. In absolute zin scoren alleen Gelderland en Noord-Brabant namelijk beter als het gaat om het totaalvermogen aan zonnepanelen. Wat betreft windmolens komt Zuid-Holland op plek zes qua opgesteld vermogen en doen zes provincies het dus beter, vijf minder goed.

Zonneparken

Puur kijkend naar de opbrengst van zonnepanelen zijn er enkele duidelijke verschillen tussen de Zuid-Hollandse gemeenten. Goeree-Overflakkee scoort verreweg het hoogst, met een totaalvermogen van 147,7 megawatt. Dat heeft het hoofdzakelijk te danken aan enkele grote zonneparken op het eiland. Op plek twee komt de gemeente Rotterdam met 101,6 megawatt. Dat verschil komt logischerwijs deels doordat de gemeenten Urk en Zeewolde eenvoudigweg een stuk kleiner zijn en dus ook minder huizen hebben die geschikt zijn voor zonnepanelen. Maar ook de diverse grote zonneparken leveren hieraan een grote bijdrage.

Vermogen en opbrengst

Dat er in Flevoland per inwoner 4,35 kilowatt (kW) aan windmolens en zonnepanelen beschikbaar is, wil zeggen dat er tijdens ultiem zonnige én winderige uren 4,35 kilowattuur (kWh) duurzame stroom per inwoner kan worden opgewekt. Uitgaande van 2,2 personen per gezin gaat het om 9,6 kWh per huishouden. Dat is tijdens die uren dus ruim voldoende om huizen volledig op groene stroom te laten draaien, want een gemiddeld gezin gebruikt gemiddeld zo’n 7,5 kWh per dag. Op andere momenten, wanneer de zon niet schijnt en de wind minder waait, komt stroom hoofdzakelijk uit gas- en kolencentrales.

Verbruik in regio

Om bovengenoemde reden adviseert Zonneplan dan ook om vooral stroom te gebruiken op momenten waarop de zon en wind voor een groot deel van de stroomtoevoer zorgen. Het komt namelijk al regelmatig voor dat het net overbelast raakt tijdens zulke uren, omdat er niet voldoende stroom afgenomen wordt. Vooral wijken met veel zonnepanelen of gelegen in de nabijheid van een wind- of zonnepark kunnen hieraan bijdragen. Door stroom direct van zo’n hernieuwbare energiebron af te nemen, hoeft de stroom niet verder het elektriciteitsnet op, waarmee mogelijke overbelasting voorkomen wordt.

Zonnepanelen

Kijkend naar het totale aantal zonnepanelen doet Molenlanden het ten opzichte van omliggende gemeenten goed. In de gemeente Molenlanden is voor 40.8 MW aan zonnepanelen geïnstalleerd. In de gemeente Krimpenerwaard is dat 35.5 MW, in de gemeente Gorinchem 19.6 MW, in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 12.2 MW en in de gemeente Sliedrecht voor 13.4 MW.

Zonnestroom per Zuid-Hollandse gemeente: https://datawrapper.dwcdn.net/gbApw/1/