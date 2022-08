Skeeler- en fietstocht vanuit Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Skeelervereniging Sliedrecht en IJsclub Nooit Gedacht organiseren op zaterdag 27 augustus de traditionele skeeler- en fietstocht.

Er kan gekozen worden uit de afstanden 10, 25, 50 en 75 km. De routes zijn geheel voorzien van routepijlen. De skeeler- en fietstocht wordt mede mogelijk gemaakt door de Groot & Schagen

Dit jaar is er voor de sportieve gezinnen een gezinskaart waarbij men als gezin zal deelnemen aan de tocht. Per deelnemer zal 1 euro van het inschrijfgeld gedoneerd worden aan het evenement skeeleren voor Kika.

Voor de jeugd zal er tevens een route van 10 km onder begeleiding van muziek een gezellige stoet gestart worden met een interactief element op skates. Alle deelnemers hiervoor dienen om 10:00 uur in te schrijven zodat er om 10:15 uur gezamenlijk gestart kan worden. Later starten is ook mogelijk, maar dan zijn de muziekbegeleiding en de spellen al geweest. Bij de spellen zijn leuke prijsjes te winnen.

De start is vanuit ’t Wingerds Hof aan de Dorpsstraat 31 te Wijngaarden, waar men een routebeschrijving krijgt. Bij vragen of meer informatie kunt contact opnemen met:

IJsclub Nooit Gedacht via ijsclub.wijngaarden@gmail.com of 06-20675249. Voor iedere afstand is er een fraaie herinnering beschikbaar. Deelname is voor eigen risico.